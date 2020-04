Altre ombre sulle case di riposo lombarde. Nel mirino i ricoveri sospetti e non solo al Trivulzio. Malati accolti senza essere sottoposti a tampone. I pm accelerano sulle audizioni dei testimoni (Di giovedì 23 aprile 2020) Passano i giorni e aumentano i fronti d’indagine sulle residenze sanitarie assistenziali della Lombardia. Se in una prima fase la maxi inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio e Altre rsa milanesi ha puntato il dito sulla Regione per i trasferimenti dei pazienti covid-19 dagli ospedali, i magistrati ora guardano anche ad una lunga serie di ricoveri sospetti. Si tratta di malati, molti dei quali con polmoniti, accolti nelle case di cura per anziani senza aver effettuato il test del tampone. Spostamenti, questi, che sono avvenuti non sulla base della famosa delibera dell’8 marzo ma per l’esistenza di convezioni, già in atto da tempo, sulle degenze nelle case di riposo provenienti da strutture sanitarie. A riprova di ciò ci sono i decreti delle perquisizioni dei giorni scorsi in cui la Procura, nel lungo elenco dei documenti da acquisire, ha indicato quelli sulle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 aprile 2020) Passano i giorni e aumentano i fronti d’indagineresidenze sanitarie assistenziali della Lombardia. Se in una prima fase la maxi inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio ersa milanesi ha puntato il dito sulla Regione per i trasferimenti dei pazienti covid-19 dagli ospedali, i magistrati ora guardano anche ad una lunga serie di. Si tratta di malati, molti dei quali con polmoniti, accolti nelledi cura per anziani senza aver effettuato il test del tampone. Spostamenti, questi, che sono avvenuti non sulla base della famosa delibera dell’8 marzo ma per l’esistenza di convezioni, già in atto da tempo,degenze nellediprovenienti da strutture sanitarie. A riprova di ciò ci sono i decreti delle perquisizioni dei giorni scorsi in cui la Procura, nel lungo elenco dei documenti da acquisire, ha indicato quelli...

