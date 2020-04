Vittorio Feltri contro il Sud: “Penso che siano inferiori. Lavorare di più sarebbe opportuno” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Vittorio Feltri non le manda a dire. E con l’età, sempre di meno. E così ieri è stata la giornata degli attacchi del direttore di Libero rivolti verso gli abitanti del Sud Italia. Quelli che in passato non aveva avuto remore a chiamare terroni (specificando come fosse quasi affettuoso il suo chiamarli terroni). E contro cui spesso ha titolato. Ma andiamo alle sparate di ieri. Dapprima, a La Zanzara – che è terreno fervido per le polemiche più crasse – si è espresso così: “C’è un livore nei confronti della Lombardia che si manifesta con una rivalsa nei confronti del Nord che è più ricco e versa soldi a Roma a tutto spiano, e poi è abbastanza chiaro che spesso nel Meridione soffrano di un complesso di inferiorità. Io invece non penso che soffrano di un complesso di ... Leggi su nonsolo.tv Vittorio Feltri : Meridionali inferiori. I Sudisti Italiani : Tv colpevoli - lo invitano per fare propaganda razzista

Vittorio Feltri : parole assurde contro il Sud - l’offesa ai meridionali

Vittorio Feltri - "Meridionali sono inferiori"/ Video choc : "Godono per la Lombardia" (Di mercoledì 22 aprile 2020)non le manda a dire. E con l’età, sempre di meno. E così ieri è stata la giornata degli attacchi del direttore di Libero rivolti verso gli abitanti del Sud Italia. Quelli che in passato non aveva avuto remore a chiamare terroni (specificando come fosse quasi affettuoso il suo chiamarli terroni). Ecui spesso ha titolato. Ma andiamo alle sparate di ieri. Dapprima, a La Zanzara – che è terreno fervido per le polemiche più crasse – si è espresso così: “C’è un livore nei confronti della Lombardia che si manifesta con una rivalsa nei confronti del Nord che è più ricco e versa soldi a Roma a tutto spiano, e poi è abbastanza chiaro che spesso nel Meridione soffrano di un complesso dità. Io invece non penso che soffrano di un complesso di ...

fanpage : Scatta la denuncia per Vittorio Feltri dopo le frasi di ieri sera contro la città di Napoli #22aprile - Mov5Stelle : Anche ieri Vittorio #Feltri, su Rete4 a Fuori dal Coro, vomitava l'ennesimo insulto a contro tutto il Sud Italia. R… - giornalettismo : Ieri sera Vittorio #Feltri a #fuoridalcoro ha parlato del 'senso di inferiorità dei meridionali'. Il tutto sui cana… - giovanniproto67 : RT @riktroiani: Il Senatore #SandroRuotolo e lo scrittore #MaurizioDeGiovanni hanno deciso di agire contro Vittorio #Feltri in sede civile… - mdbgiornalista : Il problema di #Feltri non sono i #meridionali. Il problema di Feltri è di chi ospita lui e le sue opinioni, speran… -