Pensioni | lettera a Durigon e Salvini | sulla riforma fatevi un esame di coscienza

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 22 aprile 2020)dellee nello specificopresa di posizione disu La7 contro la legge Fornero, così come sulle ultime dichiarazioni diin una nostra intervista, interviene Luigi Metassi, amministratore dell’ex Comitato esodati licenziati e cessati, che lasciando un commento sul nostro sito, scrive una sorta didirettamente ainvitandoli a riflettere. Occorre fare undi, dice, su quanto fatto in campo previdenziale ai tempi in cui erano in carica al Governo, più che cavalcare l’onda della pandemia oggi e dire ‘frasi ad effetto’ sempre contro la Fornero; oggettivamente fa notare Metassi da una parte si sono spesi molto per una misura come la quota 100, consapevoli che avrebbe portato voti, dall’altro il nulla di fatto per gli esodati, 6.000 persone che ancora attendono ...