Padova, si finge cieco e va in bici e in giro con il suo cane (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nelle scorse ore, dalla Guardia di Finanza, è stato scoperto un uomo di sessantasei anni, che si fingeva cieco, per prendere la pensione di invalidità e che invece, è stato scoperto andare in bici e a passeggio con il cane. Gli agenti lo stavano seguendo e filmando da molto tempo e alla fine, lo hanno fermato e denunciato. In base alle informazioni che sono state rese note, l’uomo da più di tredici anni prendeva una pensione di invalidità, per la sua disabilità. Il fatto è accaduto a Este, in provincia di Padova e gli uomini della Guardia di Finanza, lo hanno controllato per diverso tempo. Hanno scoperto che nonostante i divieti di questo periodo, il signore “si spostava in piena autonomia e in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, per le vie del paese, senza bastone né ... Leggi su bigodino Padova - si finge cieco - ma va in giro in bici e col cane : sequestrati 350mila euro a falso invalido

