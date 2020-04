“No ma che Romina Power…”: Barbara D’Urso la combina grossa, la gaffe su Al Bano e Loredana Lecciso (Di mercoledì 22 aprile 2020) Barbara D’Urso commette una gaffe a Pomeriggio Cinque E’ partita una nuova settimana di programmazione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Rispetto a quella precedente, forse perché l’epidemia da Covid-19 sta iniziando a scemare, nella seconda parte ha affrontato dei temi più leggeri. Infatti la conduttrice napoletana ha parlato del ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso. A darle dei succosi aggiornamenti anche il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti in collegamento da casa sua. Nel fare l’annuncio, però, Carmelita ha commesso una clamorosa gaffe: “Tra poco parleremo di Al Bano e Romina Power, no Romina Power, Loredana Lecciso che sarebbero tornati insieme”. Viene quasi normale pronunciare i due nomi insieme visto che hanno formato una coppia per oltre 30 anni. Poi c’è da dire che Lady Cologno ... Leggi su kontrokultura Ciclismo - Marcel Kittel : “Non penso che il Tour 2020 si potrà disputare - sarebbe un rischio eccessivo”

