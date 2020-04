Innovazione, asse tra Ue e Stati Uniti: cinque bandi NGIatlantic.eu per 2,8 mln (Di mercoledì 22 aprile 2020) Al via il 1° bando per attività di ricerca e Innovazione in collaborazione tra UE e USA promosso dall’iniziativa della Commissione europea NGIatlantic.eu. Nel corso di 30 mesi, l’iniziativa prevede di lanciare 5 bandi per un budget totale di 2.8 milioni di euro da destinare a organizzazioni europee che vogliano intraprendere attività di R&I sulle piattaforme sperimentali NGI con un partner negli Stati Uniti. Il primo bando verte sullo sviluppo di collaborazioni tra team di ricerca dei due continenti sulle sfide tecniche poste dalla necessità di un Internet più human-centric. Possono essere presentate due tipologie di proposte: LT – Long Term contributions: la durata massima del contratto è di 6 mesi ed è possibile richiedere un contributo da 50.000 a 150.000 euro; ST – Short Term contributions: la durata massima ... Leggi su ildenaro Innovazione : e-Novia - tecnologia asset strategico per evoluzione sociale

L'Eosc (European Open Science Cloud) DIH, che offre alle imprese servizi per accedere con facilità alle tecnologie digitali, ha lanciato una nuova Open Call ...

Tetramax, asse tra Pmi e Università: contributi fino a 50mila euro

Tetramax è una delle iniziative nate nell’ambito della Smart Anything Everywhere Initiative (SAE), che cerca di accelerare l’innovazione tra le industrie europee. Oggi le industrie europee stanno ...

