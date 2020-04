Coronavirus, Soro “Dati app in server pubblico e poi cancellati” (Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se non si fanno i tamponi immediatamente dopo aver individuato gli infetti, la app e' inutile. I cittadini devono avere grande fiducia in questo sistema, non ci puo' essere improvvisazione. Se si sceglie una tecnologia di mappatura dei contatti a ritroso, bisognera' che questa tecnologia sia diffusa nel Paese”. Lo ha detto il garante della privacy, Antonello Soro, ospite di “Circo Massimo” su Radio Capital. “La scelta del bluetooth, che misura i contatti ravvicinati, va nella giusta direzione, sara' bene che questo avvenga con l'invasivita' minore nella vita dei cittadini. Il diritto alla privacy – ha aggiunto -e' un diritto di liberta', puo' subire delle limitazioni, ma queste devono essere proporzionate”. Per Soro “i dati della app devono essere raccolti in un server pubblico, devono essere utilizzati per la ... Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Soro : “Abbiamo fornito al Ministero dell’Innovazione indicazioni chiare per l’app contagi sui dati personali”

