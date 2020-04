Cibo, l’app anti-sprechi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le restrizioni alla circolazione e le norme di distanziamento sociale imposte dal lockdown rendono difficile l’approvvigionamento secondo le consuete dinamiche: vale per le famiglie che devono fare la spesa, ma anche chi produce beni alimentari più o meno lavorati e chi li consuma in servizio è colpito dai disagi, per via delle chiusure di ristoranti e mense. L’avvio verso la “fase 2” e i successivi allentamenti dei vincoli permetteranno la ripresa delle attività, ma rimarranno molte limitazioni per i ristoratori … Continua L'articolo Cibo, l’app anti-sprechi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Più cani e gatti nei rifugi a Bergamo L’appello : donate cibo per gli animali

