Virus – Calano i contagiati | aumentano i morti

(Di martedì 21 aprile 2020) 21 aprile – Ad oggi, 21 aprile, il totale delle persone che hanno contratto ilè 183.957, con un incremento rispetto a ieri di 2.729 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.709, con un decremento di 528 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.471 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 102 pazienti rispetto a ieri.24.134 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 772 pazienti rispetto a ieri.81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 534 e portano il totale a 24.648. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 51.600, con un incremento di 2.723 persone rispetto a ieri. Fonte: Dipartimento Protezione Civile. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle ...

1' di lettura 21/04/2020 - Il nuovo aggiornamento del Gores mostra un trend positivo, con il numero dei guariti/dimessi che aumenta, mentre calano i ricoveri in terapia intensiva. I casi di ...Significativo il calo dei posti occupati in terapia intensiva che sono 851, -50, e diminuiscono anche i ricoveri in terapia non intensiva che sono 9.805, -333 ...