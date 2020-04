Test diagnostico rileva il coronavirus in meno di un minuto direttamente dal tampone (Di martedì 21 aprile 2020) Un team di ricerca guidato da scienziati del Korea Basic Science Institute ha messo a punto un Test diagnostico rivoluzionario in grado di rilevare il coronavirus SARS-CoV-2 in meno di un minuto, direttamente dal tampone e senza trattamento del campione biologico. Il Test, basato su un biosensore al grafene, non è ancora sufficientemente sensibile rispetto ai metodi tradizionali, ma gli scienziati sono ottimisti sul lavoro di perfezionamento. Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) Un team di ricerca guidato da scienziati del Korea Basic Science Institute ha messo a punto unrivoluzionario in grado dire ilSARS-CoV-2 indi undale senza trattamento del campione biologico. Il, basato su un biosensore al grafene, non è ancora sufficientemente sensibile rispetto ai metodi tradizionali, ma gli scienziati sono ottimisti sul lavoro di perfezionamento.

conteDartagnan : ...test rapidi a basso costo disponibili a tutti risolverebbero molti dei nostri problemi... Arriva Sherlock, il t… - diabolicus23 : @CTAMELLINI @FViolst @cristin40483739 @repubblica @GiuseppeConteIT @MinisteroSalute @Quirinale @WRicciardi… - merlinoontheweb : Inizia il fai da te in campo diagnostico. Il bricolage: questa è la peggior deriva della Fase2 senza direzione del… - vendutoschifoso : @calygola In #emergenza ?? come questa,dove muoiono #mefici #infermieri e altro personale sanitario, li metterei sul… - Lollo54960332 : RT @FabioFranchi1: @viking75_ac @FrancoBechis Difficile giudicare una notizia così: si tratta di persone che si sono riammalate veramente o… -

Ultime Notizie dalla rete : Test diagnostico Test diagnostico rileva il coronavirus in meno di un minuto direttamente dal tampone Scienze Fanpage Coronavirus in Lombardia: da giovedì 23 aprile al via i test sierologici

"Quei test non danno la certezza che il virus non sia ancora attivo. Per questo non riteniamo utile farli, perché hanno un valore epidemiologico e non diagnostico, ma il cittadino potrebbe ...

Test diagnostico rileva il coronavirus in meno di un minuto direttamente dal tampone

Il test diagnostico, che ancora necessita degli opportuni perfezionamenti in termini di sensibilità, è stato messo a punto da un team di ricerca coreano guidato da scienziati del Korea Basic Science ...

"Quei test non danno la certezza che il virus non sia ancora attivo. Per questo non riteniamo utile farli, perché hanno un valore epidemiologico e non diagnostico, ma il cittadino potrebbe ...Il test diagnostico, che ancora necessita degli opportuni perfezionamenti in termini di sensibilità, è stato messo a punto da un team di ricerca coreano guidato da scienziati del Korea Basic Science ...