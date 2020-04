SICIT prosegue l’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) –Group, dal 13 al 17 aprile 2020 inclusi, ha acquistato 3.000ordinarieal prezzo medio ponderato di 9,8749 euro per azione, per un controvalore titoli complessivo pari a 29.625 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea ordinaria deglisti in data 1 marzo 2019. A seguito delle suddette oper, considerando leordinarie già in portafoglio, la Società possiede 132.436ordinarie, pari allo 0,67% del capitale sociale ordinario. A Milano, intanto, seduta drammatica perGroup che si posiziona a 9,74 euro, con una discesa del 2,60%.