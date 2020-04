Riccardo Guarnieri | età e vita privata del cavaliere ospite a Uomini e Donne

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020)fa il suo ritorno a, seppur solo come. Collegato da casa sua, insieme a Ida Platano, interverrà nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi, dove Gemma, attraverso delle chat, sta conoscendo diversi corteggiatori. Già il fatto chee Ida stiano passando insieme la quarantena dice molto sullo stato della loro relazione. I due, infatti, sembrano aver superato lo scoglio dovuto alle gelosie per ritrovarsi insieme in un momento così difficile. C’è chi dice addirittura che Ida sia incinta. Allusione a cui ha risposto, attraverso i social, lo stesso, che ha smentito la notizia: “A meno che non è incinta dello Spirito Santo, ma non credo. Rassicuriamo tutti: non è incinta”. Scopriamo meglio chi è, lavoro e ...