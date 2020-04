Quando si torna a giocare a calcio: tutte le date dei principali campionati europei (Di martedì 21 aprile 2020) tutte le Federazioni principali hanno deciso di tornare in campo. Le tempistiche non sono ancora definite ma la volontà è univoca. In Germania le idee più chiare: la Bundesliga ripartirà dal prossimo 8 maggio. In Spagna la situazione più difficile: dal 27 aprile ripartiranno i tamponi ai giocatori. Per la Serie A, la Lihue 1 e la Premier ripartenza possibile nel weekend del 6-7 giugno. Leggi su fanpage Coronavirus - nella Fase 2 tornano le passeggiate libere : quando si potranno fare

Quando riaprono i cinema? Probabile stop ancora lungo - ma i drive-in potrebbero tornare di moda!

Donadoni : «In Cina la vita è tornata come prima ma non sappiamo quando giocheremo» (Di martedì 21 aprile 2020)le Federazionihanno deciso dire in campo. Le tempistiche non sono ancora definite ma la volontà è univoca. In Germania le idee più chiare: la Bundesliga ripartirà dal prossimo 8 maggio. In Spagna la situazione più difficile: dal 27 aprile ripartiranno i tamponi ai giocatori. Per la Serie A, la Lihue 1 e la Premier ripartenza possibile nel weekend del 6-7 giugno.

teatrolafenice : ?? Il 19 gennaio 1946 torna in scena 'Don Giovanni' in una Venezia, in un’Italia liberata e stremata dalla guerra. E… - aurora_sslazio_ : RT @insognoCorrea: Quando viè la sera me prende la malinconia Ammazza quanto me manchi Lazio mia Vorrei tornà allo stadio pe urlà a squarci… - _sisohpromatem_ : Tu portami via Quando torna la paura e non so più reagire Dai rimorsi degli errori che continuo a fare Mentre lo… - starkdust_ : Sti 40 euro non so quando li rivedrò, se mia madre mi dovesse chiedere gli altri 15 invece questi non li rivedo più… - GianzDav : @ricpuglisi E quando risale il prezzo che si fa? Si torna nell'euro? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando torna Quando torna in onda Doc Nelle Tue Mani su Rai1 coi nuovi episodi? OptiMagazine Quando si torna a giocare a calcio: tutte le date dei principali campionati europei

Si riparte. Il calcio ha tratto il dado e ha deciso che la stagione si deve concludere in un modo o in un altro. Ogni Federazione sta valutando le tempistiche e le modalità, ma c'è l'unità di intenti ...

La sindaca di Galeata torna a fare l'infermiera: «In questa emergenza non povevo dire di no»

Il sindaco torna a fare l'infermiera. «Non importa cosa fai ma quanto amore ci metti. In questo momento è necessario mettercene di più», scrive su Facebook Elisa Deo, prima cittadina di Galeata, un ...

Si riparte. Il calcio ha tratto il dado e ha deciso che la stagione si deve concludere in un modo o in un altro. Ogni Federazione sta valutando le tempistiche e le modalità, ma c'è l'unità di intenti ...Il sindaco torna a fare l'infermiera. «Non importa cosa fai ma quanto amore ci metti. In questo momento è necessario mettercene di più», scrive su Facebook Elisa Deo, prima cittadina di Galeata, un ...