MES, Centeno: nessuno stigma e nessuna troika per chi lo userà (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Non ci sarà stigma – né troika – per chi userà il nuovo MES. Le rassicurazioni arrivano anche dal presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, in audizione alla commissione Econ del Parlamento europeo: “È chiaramente uno strumento molto diverso dai normali programmi di assistenza finanziaria del MES”. Centeno ha poi dettato i tempi per la sua attivazione: “una volta che avremo il mandato dei leader, cercheremo di renderlo operativo entro due settimane. Il solo requisito è sostenere spese dirette e indirette per sanità, cura e prevenzione”. “È una linea di difesa molto importante e siamo molto contenti, all’Eurogruppo, di averla stabilita in tempi record – ha spiegato il Presidente – e con queste caratteristiche”. Per Centeno la misura economica ... Leggi su quifinanza "No di Conte al Mes? Sono parole in un negoziato"/ Centeno (Eurogruppo) svela bluff?

Contrariamente alla vecchia linea di credito, quella attuale del Mes "non è legata a condizionalità specifiche per Paese" e "non c'è stigma, non c'è troika": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo ...

