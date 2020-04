Johnny Depp e l’isolamento nella gigantesca villa in vendita (che nessuno compra) (Di martedì 21 aprile 2020) Per Johnny Depp quarantena solitaria in Provenza. Fan esperti e testate di gossip sembrano oramai essere concordi. La star hollywoodiana sta trascorrendo l’isolamento anti Coronavirus a Plan-de-la-Tour, la sua mastodontica magione nei pressi di Saint-Tropez, nel sud della Francia. È stato il quotidiano locale, Var-Matin, a togliere il velo sul segreto di Jack Sparrow che pochi giorni fa ha aperto un account su Instagram pubblicando un video dove parla di “aprire un dialogo in questi momenti difficili”. Lo sfondo dell’inquadratura del video, tutto candelabri, botti e torchio, pareti in pietra, una botte, ricorda la cantina personale della villa che Depp acquistò nel 2001 nella piccola frazione di Mourre assieme all’allora compagna Vanessa Paradis. Qui Depp trascorreva lunghi periodi di vacanza assieme a lei e ai loro bambini. Villone, tra ... Leggi su ilfattoquotidiano ANIMALI FANTASTICI 3/ Quando uscirà? Trama e cast : Johnny Depp confermato

Animali fantastici 2 : quando J.K. Rowling difese Johnny Depp - nonostante tutto

Animali Fantastici 2 - Johnny Depp spiega perché Grindelwald ha uno strano occhio bianco (Di martedì 21 aprile 2020) Perquarantena solitaria in Provenza. Fan esperti e testate di gossip sembrano oramai essere concordi. La star hollywoodiana sta trascorrendo l’isolamento anti Coronavirus a Plan-de-la-Tour, la sua mastodontica magione nei pressi di Saint-Tropez, nel sud della Francia. È stato il quotidiano locale, Var-Matin, a togliere il velo sul segreto di Jack Sparrow che pochi giorni fa ha aperto un account su Instagram pubblicando un video dove parla di “aprire un dialogo in questi momenti difficili”. Lo sfondo dell’inquadratura del video, tutto candelabri, botti e torchio, pareti in pietra, una botte, ricorda la cantina personale dellacheacquistò nel 2001piccola frazione di Mourre assieme all’allora compagna Vanessa Paradis. Quitrascorreva lunghi periodi di vacanza assieme a lei e ai loro bambini. Villone, tra ...

voidstark7 : RT @felvpato: vi ricordate quando la gente ha droppato e provato a boicottare animali fantastici perché credevano che johnny depp fosse un… - voidstark7 : RT @pottervato: Vorrei ringraziare ufficialmente la Rowling per aver voluto e protetto Johnny Depp nel momento in cui nessuno gli credeva o… - alestark359 : RT @aletargaryen1: Raga io non vorrei dire ma non vi dovete sentire grandi e potenti se avete continuato a supportare johnny depp nonostant… - _blackmoon_w : RT @AmehLeameh: Johnny Depp: “l’occhio bianco, è stata una mia scelta, e sono felice che gli autori abbiano accettato ciò che simboleggiava… - channieseyes : RT @voidxloki: So che stasera tanti di voi saranno distratti da Jude Law e Johnny Depp (comprensibile) ma volevo ricordarvi la bellezza di… -