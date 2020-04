Il produttore tedesco Zedd alla prova dell’Autocomplete Interview di Wired

Leggi su wired

(Di martedì 21 aprile 2020) Cosa hanno in comune Justin Bieber, Ariana Grande, Kate Perry e Lady Gaga? Anzitutto l’aver lavorato con il, un chiaro riconoscimento dell’ascesa dell’artista che, in un decennio, ha saputo imporsi sulla scena elettronica. Il pubblico apprezza il suo lavoro, fatto di remix e canzoni originali, e il suo canale YouTube conta oltre 5 milioni di iscritti (ha vinto anche un Grammy, nel 2014). In questa Autocomplete, l’artista risponde alle domande più suggerite da Google quando si effettua una ricerca usando la keyword “”. Cominciamo dalle basi: come si chiama fuori dscene? ll suo nome è Anton Zaslavski: è nato in Russia ma è cresciuto in Germania. E infatti parla, russo, inglese e sta studiando francese (le piazze mondiali dove la gente ama l’elettronica sono molte, ...