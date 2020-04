Conte, fase 2 dal 4 maggio: un programma nazionale, ma con peculiarità territoriali (Di martedì 21 aprile 2020) Un piano per la riapertura che sarà illustrato in settimana e che si prevede di applicare a partire dal 4 maggio. Questo quanto annunciato oggi dal premier Giuseppe Conte, che in un lungo post su Facebook parla di un “articolato programma” studiato da governo ed esperti per la fase 2. “In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus” spiega il premier. Le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Molti cittadini sono “stanchi” degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più ... Leggi su quifinanza DIRETTA INFORMATIVA CONTE SENATO E CAMERA/ Fase 2 e scontro Governo sul Mes

