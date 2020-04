Calciomercato Napoli, il Real Madrid insiste per Fabian Ruiz offrendo Luka Jovic (Di martedì 21 aprile 2020) Luka Jovic lascerà probabilmente il Real Madrid e secondo Goal.com gli spagnolo lo useranno come pedina di scambio per arrivare a Fabian Ruiz del Napoli. Nonostante i 60 milioni più 5 di bonus pagati per lui poco meno di un anno fa, l’attaccante serbo non ha mai del tutto convinto Zinedine Zidane. Il Napoli però chiede molto per il suo centrocampista. Il Real Madrid avrebbe offerto l’ex Eintracht al Napoli proprio per ammorbidire Aurelio De Laurentiis in sede di trattativa. L’operazione potrebbe andare in porto sia come affare a sé stante sia come incentivo per abbassare la cifra necessaria per l’acquisto di Fabian Ruiz, ad oggi tra i primi nomi nella lista di mercato estiva di Florentino Perez. Il serbo potrebbe prendere il posto di Arkadiusz Milik che non ha ancora trovato l’accordo con gli azzurri per il rinnovo del contratto ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - per Dries Mertens e Arkadiusz Milik c’è ancora una speranza di rinnovo

Calciomercato Napoli - Icardi torna nel mirino di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - questione Milik : la situazione con la Juventus (Di martedì 21 aprile 2020)lascerà probabilmente ile secondo Goal.com gli spagnolo lo useranno come pedina di scambio per arrivare adel. Nonostante i 60 milioni più 5 di bonus pagati per lui poco meno di un anno fa, l’attaccante serbo non ha mai del tutto convinto Zinedine Zidane. Ilperò chiede molto per il suo centrocampista. Ilavrebbe offerto l’ex Eintracht alproprio per ammorbidire Aurelio De Laurentiis in sede di trattativa. L’operazione potrebbe andare in porto sia come affare a sé stante sia come incentivo per abbassare la cifra necessaria per l’acquisto di, ad oggi tra i primi nomi nella lista di mercato estiva di Florentino Perez. Il serbo potrebbe prendere il posto di Arkadiusz Milik che non ha ancora trovato l’accordo con gli azzurri per il rinnovo del contratto ...

calciomercato_m : MERCATO - Del Genio: 'Dall’attuale parco attaccanti del Napoli partiranno Younes, Llorente e Milik o Mertens, rient… - LiberoReporter : Anche in tempo di Coronavirus i betting analyst non smettono di lavorare e ci informano che Milik potrebbe partire… - Gaebaldi : Anche in tempo di Coronavirus i betting analyst non smettono di lavorare e ci informano che Milik potrebbe partire… - Mattiadla : RT @NicoSchira: L’#Inter al lavoro per il colpo Dries #Mertens a parametro zero. Proposto al belga un biennale da €6M netti a stagione più… - Mediagol : #Juventus, l'agente di Rugani: 'Daniele sta bene. Futuro? Ci sono condizioni che possono cambiare. Ancora nessuna t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Napoli: fissato il prezzo di vendita di Milik Calciomercato.com Agente Rugani: 'Mercato? può succedere di tutto'

Ora è tornato a casa sua a Torino, dove si può allenare e sta bene”. SUL NAPOLI – “Non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, né per quanto riguarda uno scambio né per quanto riguarda la ...

Santini: "Napoli, ho tre notizie: mercato caldissimo". Poi delude Crudeli: "Koulibaly, niente Milan"

Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione Il Processo soffermandosi sul Napoli e non solo. Il giornalista Fabio Santini ha rilasciato alcune ...

Ora è tornato a casa sua a Torino, dove si può allenare e sta bene”. SUL NAPOLI – “Non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, né per quanto riguarda uno scambio né per quanto riguarda la ...Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione Il Processo soffermandosi sul Napoli e non solo. Il giornalista Fabio Santini ha rilasciato alcune ...