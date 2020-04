Paradisi fiscali in Ue: ecco quanti soldi ci sottraggono Olanda, Irlanda e Lussemburgo offrendo alle multinazionali una tassazione di favore (Di lunedì 20 aprile 2020) Più che Paradisi, dei veri e propri “buchi neri fiscali”. Questa la definizione dell’ex Commissario europeo all’economia Pierre Moscovici, poco più di due anni fa. Cioè due mesi prima della partenza dei lavori della commissione speciale sui crimini finanziari TAX3. Sette – poi scesi a sei – Paesi che sottraggono risorse ai propri vicini di casa, provocando un danno netto a tutto il condominio, a favore di chi può eludere il pagamento delle tasse. A causa del profit shifting, l’Italia perde ogni anno il 19% delle entrate tributarie dalle proprie imprese ovvero 7,5 miliardi di euro l’anno, di cui 6,5 all’interno dell’Unione Europea. Tax Justice Network di recente ha stimato che i Paesi Bassi – grandi oppositori di misure “solidali” di risposta alla pandemia come i coronabond – ... Leggi su ilfattoquotidiano Stop a paradisi fiscali e concorrenza sleale. M5S avvisa la Vestager. Lettera aperta alla commissaria Ue : “Garantisca le regole commerciali”

I paradisi fiscali sono un problema serio - non una minaccia per ottenere gli eurobond

Castelli : paradisi fiscali in Europa creano storture - problema da affrontare subito (Di lunedì 20 aprile 2020) Più che, dei veri e propri “buchi neri”. Questa la definizione dell’ex Commissario europeo all’economia Pierre Moscovici, poco più di due anni fa. Cioè due mesi prima della partenza dei lavori della commissione speciale sui crimini finanziari TAX3. Sette – poi scesi a sei – Paesi cherisorse ai propri vicini di casa, provocando un danno netto a tutto il condominio, a favore di chi può eludere il pagamento delle tasse. A causa del profit shifting, l’Italia perde ogni anno il 19% delle entrate tributarie dalle proprie imprese ovvero 7,5 miliardi di euro l’anno, di cui 6,5 all’interno dell’Unione Europea. Tax Justice Network di recente ha stimato che i Paesi Bassi – grandi oppositori di misure “solidali” di risposta alla pandemia come i coronabond – ...

fattoquotidiano : Paradisi fiscali in Ue: ecco quanti soldi ci sottraggono Olanda, Irlanda e Lussemburgo offrendo alle multinazionali… - rubio_chef : MORTACCIVOSTRA! Sono stufo di avere ragione: ora che i soldi, dai magici paradisi fiscali, sono stati perfettamente… - Agenzia_Ansa : Di Maio. 'Presto in Ue il tema dei paradisi fiscali' #ANSA - ClaudioCap : RT @marcopalears: Ecco una cosa che dovremmo copiare del governo danese. Le aziende con sede in paradisi fiscali, non godranno degli aiuti… - pierpi13 : RT @francotaratufo2: Paradisi fiscali in Ue: ecco quanti soldi ci sottraggono Olanda, Irlanda e Lussemburgo offrendo alle multinazionali un… -