“Madonna non ascolta più nessuno, sta esagerando”: parlano amici ed ex collaboratori (Di martedì 21 aprile 2020) A Madonna si può dire di tutto, ma non che sia una marionetta nelle mani dell’industria discografica e del suo team. Negli ultimi anni però pare che qualcosa sia cambiato nella vita della regina delle puttanpop. Stando a quello che raccontano fonti vicine alla cantane, Madame X pare che non ascolti davvero più nessuno, nemmeno amici e collaboratori. Un insider che ha lavorato con Madonna per molti anni, ha rivelato a Page Six di essere un po’ deluso dal recente comportamento della popstar. “L’ho adorata, l’abbiamo fatto tutti. Lo faccio ancora, ma sono deluso. È come se stesse impazzendo per attirare l’attenzione e non sa quanto strana ne stia uscendo agli occhi del mondo. Continuo a sperare che la smetta. In uno dei suoi “Quarantine Diaries” ha anche detto che le manca l’interazione con le persone e ... Leggi su bitchyf (Di martedì 21 aprile 2020) A Madonna si può dire di tutto, ma non che sia una marionetta nelle mani dell’industria discografica e del suo team. Negli ultimi anni però pare che qualcosa sia cambiato nella vita della regina delle puttanpop. Stando a quello che raccontano fonti vicine alla cantane, Madame X pare che non ascolti davvero più, nemmeno. Un insider che ha lavorato con Madonna per molti anni, ha rivelato a Page Six di essere un po’ deluso dal recente comportamento della popstar. “L’ho adorata, l’abbiamo fatto tutti. Lo faccio ancora, ma sono deluso. È come se stesse impazzendo per attirare l’attenzione e non sa quanto strana ne stia uscendo agli occhi del mondo. Continuo a sperare che la smetta. In uno dei suoi “Quarantine Diaries” ha anche detto che le manca l’interazione con le persone e ...

enjoIrasshole : mi mancano madonna coronavirus ti ammazzo non ti sopporto più devi crepare di0cane - HY0SE0P : poi madonna un altro po’ e woonggi si fracassava la schiena ma io non lo so cosa gli passa per la testa a ti ragazz… - Classicismlovea : @imafreakbabe_ ??ma a Giugno amo per il concerto non ci vieni più? che palle madonna. Di gusti prendevo pistacchio,… - AkiraElrien : @ineedanime_ OH MADONNA BENEDETTISSIMA TUTTI MA NON HONG.... - isgalad : @PiccionAlpha MADONNA SÌ. Traumi aggratis per tutti, venghino signori venghino (effettivamente c'era un singolo per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Madonna non Sara, anche Francavilla Marittima ‘prega’ per la sua Bimba Paradiso Cosenza Informa