Il Mondo e le App? Dalla gente comune ai VIP | UN SUCCESSO

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 aprile 2020) La rivoluzione Internet: un universo tutto nuovo, a partire dalleLesono, indiscutibilmente, il fenomeno del millennio. Tale attitudine alla ricerca di informazioni e servizi tramite smartphone o altri dispositivi mobili riguarda le persone di tutto il, e dunque anche gli italiani, dai vip fino allapiù normale. I settori più in voga in campo di ricerca delle variesono, in linea generale – tenendo conto delle tendenze del 2019 – quelle legate alla messaggistica istantanea (come Whatse Messenger), ma anche quelle connesse aldel turismo, nonché quelle riferite all’ascolto di musica oppure ad altre forme di entertainment, come ad esempio i giochi virtuali e la tv, con tanto di hashtag per i programmi di maggiore interesse. Si pensi, a questo proposito, alriscontrato, nelle recenti ricerche stimate dai ...