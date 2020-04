Fiordaliso e suo papà a Live-Non è la d’Urso: guariti ma con il cuore pieno di dolore per la mamma (Di lunedì 20 aprile 2020) Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri 19 aprile 2020, Fiordaliso è stata nuovamente ospite per raccontare la sua esperienza nella battaglia contro il coronavirus, che ha portato via la sua mamma. La cantante è guarita e sta meglio ma per la prima volta nel programma di Canale 5 parla anche il signor Auro, il padre di Fioraliso. Come saprete, è stata la stessa cantante a raccontare la sua vicenda, anche il papà di Fiordaliso si è ammalato ma per fortuna sta meglio ed è sulla strada della guarigione. Pochi giorni fa Fiordaliso aveva dato la bella notizia: tampone negativo e quindi è guarita dal Covid-19. La cantante ospite a Live non è la d’Urso: “Sono 3 giorni dal giorno in cui mi hanno annunciato il tampone negativo. Ora aspettiamo il tampone di mio padre. Ha 91 anni“. Auro, ... Leggi su ultimenotizieflash “Maledetto” - grave lutto per Fiordaliso : il suo messaggio sui social

