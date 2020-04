Doom Eternal completato a tempo di record in soli 27 minuti | ecco la reazione degli

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il team creativo dietro l'ultimodi Bethesda sta pensando a un nuovo "trattamento" per gli speedrunner, dopo aver visto l'attuale detentore delmondiale finirein meno di mezz'ora.In un video di IGN, insieme al produttore esecutivo Marty Stratton, al director Hugo Martin, al lead level designer Jerry Keehan a al lead game programmer Evan Eubanks, viene mostrato lo speedrunner Xamide completare il gioco in27.Mentre, naturalmente, Xamide ha saltato molti scontri e sfruttato i glitch, l'efficienza del giocatore ha influenzato il team che ha riflettuto sull'idea di includere speciali easter egg pensati per gli speedrunner.Leggi altro...

dopo aver visto l'attuale detentore del record mondiale finire Doom Eternal in meno di mezz'ora. In un video di IGN, insieme al produttore esecutivo Marty Stratton, al director Hugo Martin, al lead ...Siamo tutti a conoscenza dell’ottima colonna sonora di Doom Eternal, composta dall’artista Mick Gordon così come quella del reboot della serie del 2016. Nel mese di marzo, Hugo Martin di id Software ...