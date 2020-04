Cala il numero di malati. È la prima volta (Di lunedì 20 aprile 2020) Sale a 181.228 il totale degli italiani colpiti da coronavirus. Oggi un aumento di 2.256, mai così basso da oltre un mese (ieri era stato di 3.047). I decessi sono stati 454 (ieri 433), portando il totale a 24.114. I guariti 1.822, 48.877 in totale. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. Oggi dunque sono più i guariti e i deceduti rispetto ai nuovi casi, per cui per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il saldo dei malati attuali è negativo, 20 in meno di ieri, per un totale di 108.237 (ieri 108.257). Tutto questo, però, a fronte di un numero di tamponi eseguiti minore di ieri, 41.400 circa contro gli oltre 50 mila di 24 ore fa. Che il trend sia comunque incoraggiante lo dimostra il calo, per il sedicesimo giorno di fila, delle terapie intensive: altri 62 posti liberati, con un totale di 2.573 (solo due ... Leggi su agi Bollettino coronavirus oggi 20 aprile : 454 vittime - ma diminuisce il numero dei casi attivi. Calano i ricoveri

Oggi un aumento di 2.256, mai così basso da oltre un mese. L’aumento ieri era stato di 3.047. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in ...

Secondo mese di Coronavirus, per la prima volta calano i positivi:-20

Oggi un aumento di 2.256, mai così basso da oltre un mese. L'aumento ieri era stato di 3.047. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in ...