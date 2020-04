Ballando con le stelle, Milly Carlucci in onda di martedì: quando inizia (Di lunedì 20 aprile 2020) Ballando con le stelle, Milly Carlucci tornerà in onda di martedì. Ecco quando Ancora uno slittamento, a quanto pare, per il talent Rai Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. A farcelo sapere è il portale di informazione televisiva Tv Blog, il quale racconta che inizialmente si pensava il programma dovesse slittare alla fine di marzo, poi a primavera inoltrata, ma adesso la produzione starebbe pensando a un ulteriore rinvio. La causa? L’emergenza coronavirus. La situazione sanitaria in cui versa il nostro Paese, le reiterate misure restrittive che impongono la distanza sociale, non permetterebbero la messa in onda della trasmissione che, basandosi sulla danza, prevede inevitabilmente il contatto ravvicinato. Pare, quindi, che per la prossima edizione di Ballando si dovrà attendere almeno l’autunno e che sarà collocata nella ... Leggi su lanostratv Ballando con le stelle 2020 verso l'autunno su Rai1

La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle verso il rinvio in autunno

Ballando con le stelle - arriva la data : ecco quando rivedremo in pista i ballerini di Milly Carlucci (Di lunedì 20 aprile 2020)con letornerà indi martedì. EccoAncora uno slittamento, a quanto pare, per il talent Raicon lecondotto da. A farcelo sapere è il portale di informazione televisiva Tv Blog, il quale racconta chelmente si pensava il programma dovesse slittare alla fine di marzo, poi a primavera inoltrata, ma adesso la produzione starebbe pensando a un ulteriore rinvio. La causa? L’emergenza coronavirus. La situazione sanitaria in cui versa il nostro Paese, le reiterate misure restrittive che impongono la distanza sociale, non permetterebbero la messa indella trasmissione che, basandosi sulla danza, prevede inevitabilmente il contatto ravvicinato. Pare, quindi, che per la prossima edizione disi dovrà attendere almeno l’autunno e che sarà collocata nella ...

CdGherardesca : Non finirò mai di ripeterlo: quando parteciperò a Ballando con @milly_carlucci la mia ispirazione sarà @Enzo_Miccio #pechinoexpress - giuli84741590 : @giornalisteTV @Fiero70600786 @efsavoia Grazie Fabio,avevo provato ma non sono riuscita,cosi'e'sempiice,Emanuele Fi… - lamescolanza : #BallandoConLeStelle in onda in #autunno di martedì: #news programmazione - Il Decoder - vitovito63 : RT @TolliVincenzo: Con pizza e mozzarella, ballando la tarantella, vestiti da pulcinella - MaxSentenza : @Rodolfo22455857 @FrankRuJuve @Claudia__ccld7 @mikgua66 @FabrizioJuve10 @fabIan41150567 @manganisandra… -