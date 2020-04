Spider-Man 2 per PlayStation 5 protagonista di un massiccio leak, sarà vero? (Di domenica 19 aprile 2020) Spider-Man per PlayStation 4 è senza dubbio una delle esclusive migliori disponibili sulla console Sony. Con una popolarità così elevata, molti si aspettano un sequel in futuro, magari proprio per PlayStation 5.Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali a riguardo, molti sospettano che le nuove avventure videoludiche del Tessiragnatela siano già in lavorazione presso Insomniac e che presto ne vedremo un assaggio. A queste speculazioni generiche, oggi aggiungiamo un carico da novanta: su Reddit, un utente ha infatti pubblicato un'immensa lista di dettagli, legati proprio al nuovo gioco di Spider-Man, non ancora annunciato.Queste informazioni provengono, a quanto pare, da una teleconferenza effettuata su Zoom, dove Insomniac avrebbe mostrato a porte chiuse le novità previste per il sequel del loro blockbuster.Leggi altro... Leggi su eurogamer Coronavirus - lo Spider-Man turco porta la spesa a chi è in difficoltà

Marvel’s Spider-Man 2 : Nuovi dettagli trapelano in rete

Tom Holland usa una foto di Spider-Man : Homecoming per condividere le sue emozioni in quarantena (Di domenica 19 aprile 2020)-Man per4 è senza dubbio una delle esclusive migliori disponibili sulla console Sony. Con una popolarità così elevata, molti si aspettano un sequel in futuro, magari proprio per5.Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali a riguardo, molti sospettano che le nuove avventure videoludiche del Tessiragnatela siano già in lavorazione presso Insomniac e che presto ne vedremo un assaggio. A queste speculazioni generiche, oggi aggiungiamo un carico da novanta: su Reddit, un utente ha infatti pubblicato un'immensa lista di dettagli, legati proprio al nuovo gioco di-Man, non ancora annunciato.Queste informazioni provengono, a quanto pare, da una teleconferenza effettuata su Zoom, dove Insomniac avrebbe mostrato a porte chiuse le novità previste per il sequel del loro blockbuster.Leggi altro...

Eurogamer_it : #SpiderMan2 per #PlayStation5 protagonista di un massiccio leak, sarà vero? - Br1Xtv : RT @spaziogames: #MarvelsSpiderMan2 sarebbe più vicino del previsto e con tante novità sul versante gameplay: ne parliamo qui! https://t.co… - Spider_Gina : RT @DarioConti1984: She-Hulk, nuovi indizi per un crossover con Spider-Man: ecco gli ultimi rumor - DarioConti1984 : She-Hulk, nuovi indizi per un crossover con Spider-Man: ecco gli ultimi rumor - spaziogames : #MarvelsSpiderMan2 sarebbe più vicino del previsto e con tante novità sul versante gameplay: ne parliamo qui! -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man Spider-man, 50 anni in Italia, anniversario con disegno tributo di Ruggiero La Repubblica Spider-Man 2 per PlayStation 5 protagonista di un massiccio leak, sarà vero?

Spider-Man per PlayStation 4 è senza dubbio una delle esclusive migliori disponibili sulla console Sony. Con una popolarità così elevata, molti si aspettano un sequel in futuro, magari proprio per ...

Marvel’s Spider-Man 2: New York innevata, missioni dinamiche, annuncio in estate?

Un nuovo rumor proveniente da Reddit sembrerebbe indicare in agosto o più avanti nel corso dell’estate il periodo fissato per la presentazione di Marvel’s Spider-Man 2. Il rumor non proviene da una ...

Spider-Man per PlayStation 4 è senza dubbio una delle esclusive migliori disponibili sulla console Sony. Con una popolarità così elevata, molti si aspettano un sequel in futuro, magari proprio per ...Un nuovo rumor proveniente da Reddit sembrerebbe indicare in agosto o più avanti nel corso dell’estate il periodo fissato per la presentazione di Marvel’s Spider-Man 2. Il rumor non proviene da una ...