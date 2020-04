‘Siamo dell’Ama e ritiriamo i rifiuti a domicilio a pagamento’ | ma è una truffa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 aprile 2020) Ancora truffe, nonostante il periodo di emergenza sanitaria che tutti noi stiamo vivendo. Questa volta itori si fingono dipendenti dell’Ama di Roma e propongono a pagamento il servizio di ritiro dei, direttamente all’interno delle case. In questo modo, le persone maggiormente colpite da questasono quelle in quarantena perché positive al Covid-19 o perché si trovano in isolamento fiduciario. Come fa sapere la Polizia di Stato, questo servizio esiste ed è realmente svolto da Ama, ma è gratuito e non avviene mai nelle abitazioni private. Nessun dipendente dell’azienda ha avuto disposizioni per contattare gli utenti. Se qualcuna contatta o chiede soldi per questo servizio è importante segnalarlo sul portale della Polizia (https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/index.html) o contattare ...