smenichini : Non solo in Italia: perché dovunque chi governa la crisi (anche sbagliando) va bene nei sondaggi, e chi è all’oppos… - RosaTron : @av__1974 @Gianni_Elia @lageloni @corradoformigli Allora facciamo così, togliamo il retributivo retroattivamente e… - FioriFlavio : @Solocarmen1 @evelynbani @CosettaGiordano e invece sarebbero la chiave per rinascere il nord, la stessa mia emilia… - ex_jax_enaudi : @BeIambebesita @CoronMaury @CalvaresiRomina @mywolf8_ Buon giono a voi, concordo appieno da una cosa che poteva fin… - mizio154 : @dario11824194 @gaetanovetri1 @La7tv Se lei è più capace (come tutti quelli che criticano col senno di poi) si facc… -

Ultime Notizie dalla rete : modo giusto La vita con un cucciolo: qualche consiglio per iniziare nel modo giusto Corriere della Sera Il modo giusto di vivere l’isolamento

Ma quelli di noi che non sono in grado d’impegnarsi in questo modo, cosa possono fare per sopravvivere alla pressione psicologica che comporta vivere in un periodo di pandemia? La mia prima regola in ...

Coronavirus, il ministro Francesco Boccia: «Serve prudenza, giusto vietare gli spostamenti da una Regione all’altra»

Siamo allo scontro Nord-Sud, come si porta la pace? «Comprendo lo stato d’animo di De Luca che è comune a tutte le Regioni del Sud dove sono stati compiuti miracoli per organizzare una rete ...

Ma quelli di noi che non sono in grado d’impegnarsi in questo modo, cosa possono fare per sopravvivere alla pressione psicologica che comporta vivere in un periodo di pandemia? La mia prima regola in ...Siamo allo scontro Nord-Sud, come si porta la pace? «Comprendo lo stato d’animo di De Luca che è comune a tutte le Regioni del Sud dove sono stati compiuti miracoli per organizzare una rete ...