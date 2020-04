Governo-task force rischio cortocircuito Palazzo Chigi | nessuna riapertura fino al 3

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 aprile 2020) La Fase 2 può attendere.è categorico: "Le notizie sin qui filtrate circa l'apertura di attività produttive o l'allentamento di misure restrittive per lunedì prossimo sono prive di fondamento. Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure già previste, che scadono il 3 maggio, e non è previstamodifica". In modalità di videoconferenza, la "cabina di regia"-Regioni-Enti locali ha fatto il punto sull'emergenza Covid-19. L'incontro è durato poco meno di due ore e una nuova riunione potrebbe tenersì mercoledì prossimo. In sostanza, gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio "si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l'abbassamento della soglia di attenzione", spiegano fonti di, ...