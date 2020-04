Formula 1 - Leclerc vince il Virtual GP di Cina (Di domenica 19 aprile 2020) Charles Leclerc ha vinto il Virtual Grand Prix di Cina che questa domenica ha intrattenuto i fan del motorsport e del gaming online sulle più famose piattaforme social. Il pilota monegasco della Ferrari ha conquistato così il secondo successo consecutivo, lasciandosi alle spalle la Red Bull di Alexander Albon. Sul podio è salito Zhou, approfittando di una penalità inflitta nel dopo gara a Vandoorne.Bis del monegasco. Sembra averci preso gusto Charles Leclerc che, dopo essersi aggiudicato la vittoria due settimane fa sul circuito di Albert Park, è riuscito a fare il bis sulla pista Virtuale di Shanghai, teatro del Virtual GP di Cina odierno. Charles ha conquistato la pole position davanti a George Russell, ma l'inglese è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver ostacolato un avversario. Albon è partito dunque in prima fila ... Leggi su quattroruote Formula 1 virtuale - successo di Charles Leclerc in Cina

Diretta GP Virtuale Formula 1 Cina/ Secondo trionfo per Leclerc : Albon e Zhou a podio

