Serie A non si fermerà con un giocatore positivo: la situazione in caso di un contagio (Di sabato 18 aprile 2020) Nel caso in cui dopo la ripresa del campionato un giocatore dovesse essere trovato positivo al Coronavirus, il campionato non si fermerà ancora ma andrà regolarmente avanti. Leggi su tuttonapoli La serie tv comica sul Parlamento Europeo da non perdere

Ghirelli “Ora Serie C non puo' ripartire - speriamo situazione migliori”

Gravina non molla : "Serie A torna a fine maggio" (Di sabato 18 aprile 2020) Nelin cui dopo la ripresa del campionato undovesse essere trovatoal Coronavirus, il campionato non si fermerà ancora ma andrà regolarmente avanti.

tuttosport : #Spinelli : “Non si giocherà e #Lotito smetta di rompere i c...” ?? - ShooterHatesYou : Il punto è: non si può andare avanti con una politica modello mercato delle verdure, specie in un periodo così deli… - regionetoscana : Il #coronavirus non ferma 'Sport e scuola compagni di banco', il progetto che promuove l'attività fisica nella scuo… - umberto_wolf : @marinabeccuti Allora speriamo che sia @Cucchietti_98 che @Zaac27 vadano in un club di serie B se non possono ancora giocare in serie A. - xinyourshadow : @Chiaarawa Comunque in questi giorni sto leggendo che in realtà la serie continua, ma avremo Vis A Vis El Oasis, fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie non Tiger King: tutto quello che la serie non racconta sulle tigri in cattività National Geographic Italia Riverdale fa un bel regalo ai suoi fan: la quinta stagione si farà

I dettagli della quinta stagione di Riverdale Come già detto nel paragrafo precedente, anche se la quarta stagione è ancora in corso la serie americana ha confermato che ci sarà un seguito. Non poteva ...

Il Milan richiama Ibra e gli altri stranieri. Due settimane a casa, poi torneranno in gruppo

La ripresa effettiva della Serie A, non essendo ancora stata sconfitta la pandemia di coronavirus, non è affatto certa, ma i club non possono farsi trovare impreparati. Compreso il Milan, naturalmente ...

I dettagli della quinta stagione di Riverdale Come già detto nel paragrafo precedente, anche se la quarta stagione è ancora in corso la serie americana ha confermato che ci sarà un seguito. Non poteva ...La ripresa effettiva della Serie A, non essendo ancora stata sconfitta la pandemia di coronavirus, non è affatto certa, ma i club non possono farsi trovare impreparati. Compreso il Milan, naturalmente ...