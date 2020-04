"Prenotate in Puglia"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 18 aprile 2020) “Sono un fan di De Luca, mi mette di buon umore. Ma non si può fare. E non è il momento per regolare i conti con le tante umiliazioni subite dall’arroganza del Nord”. Così il governatore dellaMichele Emiliano al Fatto Quotidiano, sulla ‘minaccia’ del presidente della Campania Vincenzo De Luca su una possibile chiusura dei confini regionali al Sud in caso di ripartenze differenziate con una fuga in avanti del Nord. Il governatore pugliese poi fa presente come forse sia meglio votare “prima” della “seconda ondata della pandemia” prevista a ottobre: “Il mandato popolare serve a legittimare le scelte di chi come me è in scadenza”. “Quando le cose vanno male - osserva - i popoli devono essere uniti. E noi siamo italiani. Permane il racconto di un Sud votato al disastro e di un Nord con ...