Anm si prepara alla fase 2, passeggeri dimezzati in Metro e 15 linee bus prioritarie (Di sabato 18 aprile 2020) Su Repubblica Napoli il piano dell’Anm per la fase 2. Dimezzare i passeggeri a bordo della Metro, tanto per cominciare. Anziché 800, sarebbero 400 al massimo sulla Linea 1. E poi accessi limitati nelle stazioni, tornelli conta-persone, mascherine e guanti a bordo. Oltre, naturalmente, alla sanificazione strutturale dei mezzi. La rete su gomma sarà ripensata. 15 linee saranno considerate prioritarie, in modo da offrire più mezzi e più autisti e rispettare le distanze tra passeggeri. Che anche qui avrebbero una limitazione all’accesso. Il quotidiano riporta le dichiarazioni dell’amministratore unico, Nicola Pascale: «Abbiamo calcolato il loadfactor, cioè il coefficiente di occupazione di 2 persone al Metro quadrato e queste sono le misure che siamo pronti ad adottare per il distanziamento sociale sui mezzi pubblici. Se ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 aprile 2020) Su Repubblica Napoli il piano dell’Anm per la2. Dimezzare ia bordo della, tanto per cominciare. Anziché 800, sarebbero 400 al massimo sulla Linea 1. E poi accessi limitati nelle stazioni, tornelli conta-persone, mascherine e guanti a bordo. Oltre, naturalmente,sanificazione strutturale dei mezzi. La rete su gomma sarà ripensata. 15saranno considerate, in modo da offrire più mezzi e più autisti e rispettare le distanze tra. Che anche qui avrebbero una limitazione all’accesso. Il quotidiano riporta le dichiarazioni dell’amministratore unico, Nicola Pascale: «Abbiamo calcolato il loadfactor, cioè il coefficiente di occupazione di 2 persone alquadrato e queste sono le misure che siamo pronti ad adottare per il distanziamento sociale sui mezzi pubblici. Se ...

Fase 2 a Napoli, ecco il piano dell’Anm sul metrò passeggeri dimezzati

Quattrocento passeggeri per treno invece di 800. È questo il limite possibile, per tornare a viaggiare in metro: la metà dei passeggeri ( quando si raggiungerà il pieno regime di utenti) sulla Linea 1 ...

