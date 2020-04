Tempo di cura (Di sabato 18 aprile 2020) Quest’alba al co-housing è diversa. È silenzio profondo del bosco intorno, delle strade senza i fari delle auto mattutine. Trionfano il cinguettio primaverile e le voci degli animali. L’aria è immobile. Solo luci di case lontane testimoniano la vita di umani precipitati in poche settimane in un’altra esistenza. La triste conta dei contagiati e deceduti porta memoria di guerra, dell’ascolto di «radio Londra». È guerra? Mah! Qui, all’inizio, il coronavirus ci ha diviso, ora ci unisce. Dialoghiamo tra noi e … Continua L'articolo Tempo di cura proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Selena Gomez confessa “Sono bipolare” : La cura del libro sui temporali

La quarantena può aiutarci a prenderci cura della nostra azienda T&T - Testa e Tempo

Boosta e il suo diario di quarantena : consigli noncuranti di lettura e di ascolto per fare tesoro di questo tempo (Di sabato 18 aprile 2020) Quest’alba al co-housing è diversa. È silenzio profondo del bosco intorno, delle strade senza i fari delle auto mattutine. Trionfano il cinguettio primaverile e le voci degli animali. L’aria è immobile. Solo luci di case lontane testimoniano la vita di umani precipitati in poche settimane in un’altra esistenza. La triste conta dei contagiati e deceduti porta memoria di guerra, dell’ascolto di «radio Londra». È guerra? Mah! Qui, all’inizio, il coronavirus ci ha diviso, ora ci unisce. Dialoghiamo tra noi e … Continua L'articolodiproviene da il manifesto.

Pontifex_it : Nel #VangeloDiOggi abbiamo sentito che le donne hanno dato ai discepoli l’annuncio della Risurrezione di Gesù. Oggi… - LegaSalvini : SI ALLARGA L'INCHIESTA DEL TEMPO 'PERCHÉ CONTE HA DISPOSTO L'ACQUISTO DI QUASI 10MILA EURO IN MEDICINE SE ISS, AIF… - NicolaRaiano : @ros_raff E' così da DL Cura Italia, vero. Peccato che poi esistono anche i lavoratori stagionali, i somministrati… - NicolaRaiano : @Lia_italy E' così da DL Cura Italia, vero. Peccato che poi esistono anche i lavoratori stagionali, i somministrati… - LauraCarrese : RT @molumbe: @AStramezzi @eurodisgusto Non sbagli, lo sappiamo da tempo. La cosa su cui però non si batte abbastanza è sull’intervento tera… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempo cura Tempo di cura Il Manifesto Tempo di cura

Forse non è come essere in guerra. Il Prof. Luigi Cancrini, noto psichiatra, in un’intervista su La Repubblica del 28 Marzo, riflette sulla diversità di questo tempo, che chiama «di cura», dal tempo ...

Coronavirus: al Niguarda il personale cura lo stress con i cavalli

Questa iniziativa offre agli operatori un tempo e uno spazio per sé, in cui poter “ricaricare”, stare all’aria aperta, a contatto con gli animali e avere un’esperienza positiva. È davvero una bella ...

Forse non è come essere in guerra. Il Prof. Luigi Cancrini, noto psichiatra, in un’intervista su La Repubblica del 28 Marzo, riflette sulla diversità di questo tempo, che chiama «di cura», dal tempo ...Questa iniziativa offre agli operatori un tempo e uno spazio per sé, in cui poter “ricaricare”, stare all’aria aperta, a contatto con gli animali e avere un’esperienza positiva. È davvero una bella ...