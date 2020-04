Nomine | da Eni a Leonardo a Mps lo scontro finale tra Pd e M5S

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nell'ex Finmeccanica testa a testa tra Profumo e Giordo. All'Eni il M5S vuole un presidente forte come condizione per la conferma di Descalzi. Donnarumma verso Terna, battaglia su Mps

Eni, Enel, Leonardo, Poste, Enav: l’artiglieria pesante ... Poco conta se Renzi ha lasciato il Pd e fondato Italia Viva o, letto in un’ottica inversa, se i dem ora non hanno Renzi e quindi possono ...Scontro finale sulle nomine delle grandi aziende di Stato tra Pd e Cinque Stelle ... senza accontentarsi delle presidenze. Eni e Leonardo sono i dossier più caldi. Per il gruppo energetico il Pd fa ...