Milano, 90mila mascherine distribuite gratis dalle edicole (Di venerdì 17 aprile 2020) L’iniziativa nasce da un’intesa fra l’assessorato alla Protezione civile della Regione Lombardia e M-dis, il principale operatore in Italia per la distribuzione di prodotti editoriali. 90mila mascherine saranno a disposizione delle 300 edicole milanesi per essere consegnate gratis ai clienti, dando precedenza agli anziani e ai più fragili. La settimana scorsa il lancio dell’iniziativa Già la settimana scorsa a Regione Lombardia aveva fornito agli edicolanti lombardi 200mila mascherine da distribuire gratis ai cittadini, sempre rispettando il criterio di soddisfare in primis la domanda degli anziani e delle categorie più a rischio. Tutte le oltre 3mila edicole attive in Lombardia avevano ricevuto circa 50 pezzi ciascuna per la distribuzione alla popolazione. Questi aiuti si sono andati a sommare ai 3,3 milioni di presidi di protezione ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 aprile 2020) L’iniziativa nasce da un’intesa fra l’assessorato alla Protezione civile della Regione Lombardia e M-dis, il principale operatore in Italia per la distribuzione di prodotti editoriali.saranno a disposizione delle 300milanesi per essere consegnateai clienti, dando precedenza agli anziani e ai più fragili. La settimana scorsa il lancio dell’iniziativa Già la settimana scorsa a Regione Lombardia aveva fornito agli edicolanti lombardi 200milada distribuireai cittadini, sempre rispettando il criterio di soddisfare in primis la domanda degli anziani e delle categorie più a rischio. Tutte le oltre 3milaattive in Lombardia avevano ricevuto circa 50 pezzi ciascuna per la distribuzione alla popolazione. Questi aiuti si sono andati a sommare ai 3,3 milioni di presidi di protezione ...

