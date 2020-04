Formula 1 virtuale | vittorie di Vandoorne e Leclerc nella Race For The World

Leggi su newsmondo

(Di sabato 18 aprile 2020)terzaFor Thesuccessi di Stoffele Charles. ROMA –, successi diterzaFor The. Ultimo appuntamento (per il momento) con questa raccolta fondi per le persone che lottano in prima linea contro il coronavirus. Il bottino complessivo raccolto è stato di 70mila dollari destinati alle Nazioni Unite. Tra i partecipanti anche Ciro Immobile che prenderà il via anche domenica 19 al secondo appuntamento ufficiale della1. “Mi tremavano le gambe dall’emozione“, ha detto l’attaccante della Lazio che, come Giovinazzi, ha avuto qualche problema nel finale. Stoffelvince in Spagna E’ stata una gara particolare in Spagna dove la vittoria è andata alla Mercedes di Stoffel. L’ex pilota di ...