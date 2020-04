‘Diavoli’: trama, cast e tutte le curiosità dell’attesa serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey (Di venerdì 17 aprile 2020) trama: Dovrà suo malgrado combattere una guerra intercontinentale silenziosa e nascosta tra i “diavoli” della finanza mondiale e la posta in gioco sarà la vita di milioni di persone. A quel punto dovrà scegliere: continuare a fidarsi del suo mentore o tentare di fermarlo? (tratta da ComingSoon.it) Curiosità: Diavoli è un thriller finanziario targato Sky e nato dalla co-produzione di Italia, Regno Unito e Francia. La miniserie, che andrà in onda a partire da stasera su Sky Atlantic, è tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera (che gli amanti della cronaca rosa conoscono in quanto marito della conduttrice di Rai Uno, Caterina Balivo). Come ha annunciato Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky, Brera sta già lavorando ad una seconda stagione della serie, una vera e propria scommessa per ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 aprile 2020): Dovrà suo malgrado combattere una guerra intercontinentale silenziosa e nascosta tra i “diavoli” della finanza mondiale e la posta in gioco sarà la vita di milioni di persone. A quel punto dovrà scegliere: continuare a fidarsi del suo mentore o tentare di fermarlo? (tratta da ComingSoon.it) Curiosità: Diavoli è un thriller finanziario targato Sky e nato dalla co-produzione di Italia, Regno Unito e Francia. La mini, che andrà in onda a partire da stasera su Sky Atlantic, è tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera (che gli amanti della cronaca rosa conoscono in quanto marito della conduttrice di Rai Uno, Caterina Balivo). Come ha annunciato Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky, Brera sta già lavorando ad una seconda stagione della, una vera e propria scommessa per ...

