Coldiretti Lazio con Protezione Civile per raccolta fondi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Lalancia un appello diper fronteggiare l’emergenza Covid-19 sostenendo lache, come previsto nell’ambito del Decreto Legge ‘Cura Italia’, ha aperto un conto corrente bancario dedicato”. E’ quanto si legge in una nota di. L’appello ad aderire e’ rivolto a tutti ed in particolare alle imprese agricole aderenti a. “Siamo ancora nella fase critica dell’emergenza- spiega il presidente di, David Granieri- in cui anche una piccola donazione puo’ fare la differenza, nell’acquisto di macchinari e dispositivi medici, ma anche per dare un sostegno a quanti ne hanno bisogno e alle persone in difficolta’.” “In questo momento dobbiamo sentirci tutti coinvolti e parte di una grande famiglia, alla quale ...