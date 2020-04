Cheops osserva il suo primo esopianeta ed è pronta ad operare

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020), la nuova missione dell’ESA per lo studio degli esopianeti, ha completato con successo i suoi quasi tre mesi di messa in servizio in orbita, superando le aspettative delle sue prestazioni. Il satellite, che comincerà le operazioni scientifiche di routine entro fine aprile, ha già ottenuto promettentizioni di stelle note per ospitare esopianeti, con molte entusiasmanti scoperte in arrivo. “La fase di messa in servizio in orbita è stato un periodo entusiasmante, e siamo lieti di essere riusciti a soddisfare tutte le richieste”, commenta Nicola Rando, responsabile di progetto diall’ESA. “La piattaforma del satellite e gli strumenti si sono comportati egregiamente, e sia il centro missione che il centro operazioni scientifiche hanno supportato impeccabilmente le operazioni“. Lanciato a dicembre 2019, ...