Borrelli presenta i dati del 17 aprile sul Coronavirus

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Da ieri registriamo un incremento delle persone attualmente positive di 355 unità, motivo per cui le persone attualmente positive sono ora 106.692. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 2.812, ovvero 124 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 25.786, con una diminuzione di 1.107 unità da ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 78.364, pari al 73% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 575 decessi, quindi da inizio epidemia il numero delle persone scomparse è di 22.745. Da ieri registriamo anche 2.563 guarigioni, il numero più alto mai registrato, che porta il totale delle guarigioni a 42.727”. Queste le parole di Angelo, capo della Protezione Civile, durante la conferenza ...