Bayern Monaco, multa a Coman: arriva all’allenamento con l’auto sbagliata (Di venerdì 17 aprile 2020) Disavventura o errore? Coman, ex Juve, è stato multato dal Bayern Monaco per essersi presentati all’allenamento con l’auto sbagliata Kingsley Coman si è reso protagonista di un equivoco che gli è costato caro. L’ex attaccante della Juventus, infatti, è stato multato da parte del Bayern Monaco per essersi presentato all’allenamento con l’auto sbagliata. Come riporta la BILD, infatti, Coman è arrivato con una McLaren 720S. Niente di male, non fosse altro che uno dei maggiori sponsor del Bayern Monaco è la casa automobilistica Audi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Klose torna al Bayern Monaco : sarà il vice di Flick

