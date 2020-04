We will travel again. Il messaggio di speranza di Bagbnb (Di giovedì 16 aprile 2020) Una campagna di comunicazione globale dedicata a tutti i ‘cittadini del mondo' con un messaggio di speranza e di fiducia verso il futuro: usciremo da casa e…‘we will travel again', torneremo a viaggiare. L'ha promossa Bagbnb, la scaleup italiana leader mondiale del deposito bagagli (www.Bagbnb.com) lanciando una campagna di affissioni che in poco meno di 24 ore sta dilagando in tutte le principali capitali d'Europa e oltre oceano: da Parigi a New York passando per Londra, Madrid, e in Italia, tra le altre, a Milano, Roma e Bologna. La campagna, pianificata dall'agenzia Newu e realizzata anche grazie alla collaborazione dei principali concessionari di spazi pubblicitari, vuole sostenere e rilanciare l'industria del travel e ribadire l'unicità del viaggio ai tempi del Covid-19. Trenta cartelloni ‘all around the world', per veicolare un messaggio unico che ... Leggi su agi (Di giovedì 16 aprile 2020) Una campagna di comunicazione globale dedicata a tutti i ‘cittadini del mondo' con undie di fiducia verso il futuro: usciremo da casa e…‘we', torneremo a viaggiare. L'ha promossa, la scaleup italiana leader mondiale del deposito bagagli (www..com) lanciando una campagna di affissioni che in poco meno di 24 ore sta dilagando in tutte le principali capitali d'Europa e oltre oceano: da Parigi a New York passando per Londra, Madrid, e in Italia, tra le altre, a Milano, Roma e Bologna. La campagna, pianificata dall'agenzia Newu e realizzata anche grazie alla collaborazione dei principali concessionari di spazi pubblicitari, vuole sostenere e rilanciare l'industria dele ribadire l'unicità del viaggio ai tempi del Covid-19. Trenta cartelloni ‘all around the world', per veicolare ununico che ...

Una campagna di comunicazione globale dedicata a tutti i ‘cittadini del mondo’ con un messaggio di speranza e di fiducia verso il futuro: usciremo da casa e…‘we will travel again’, torneremo a ...

Con idee e caparbietà l'emergenza sanitaria porge nuove prospettive. "Questa crisi ci può dare l'opportunità di lavorare insieme per salvare la stagione turistica", afferma il nuorese Massimiliano ...

