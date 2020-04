Vincenzo Spadafora: “Il 4 maggio possibile ripresa allenamenti a porte chiuse” (Di giovedì 16 aprile 2020) In un video postato su Facebook il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato interessanti dichiarazioni, rilanciate dall’ANSA, circa la possibile ripresa, comunque molto lenta e graduale, dello sport a partire dal 4 maggio, quando potrebbero riprendere gli allenamenti a porte chiuse. Così il Ministro sulla ripresa: “Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e quindi come, se e quando, potranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo e ogni livello. La mia preoccupazione è per la salute di tutti quanti noi e per fare in modo che tutto il mondo dello sport non subisca danni irreparabili da questa crisi sanitaria. La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, è una data che dovremo confermare nei prossimi giorni quando avremo la certezza che sarà ... Leggi su oasport Rugby - Vincenzo Spadafora elogia Maxime Mbanda - diventato volontario della Croce Gialla

Il ministro Vincenzo Spadafora : “Lo sport in Italia può riprendere dal 4 maggio”

Ciclismo - incontro tra il ministro Vincenzo Spadafora e la Federazione : stop agli allenamenti anche nel mese di aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) In un video postato su Facebook il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport,, ha rilasciato interessanti dichiarazioni, rilanciate dall’ANSA, circa la, comunque molto lenta e graduale, dello sport a partire dal 4, quando potrebbero riprendere glichiuse. Così il Ministro sulla: “Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e quindi come, se e quando, potranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo e ogni livello. La mia preoccupazione è per la salute di tutti quanti noi e per fare in modo che tutto il mondo dello sport non subisca danni irreparabili da questa crisi sanitaria. La data che ho sempre indicato, quella del 4, è una data che dovremo confermare nei prossimi giorni quando avremo la certezza che sarà ...

ZerounoTv : Il Ministro Vincenzo Spadafora, VIDEO - sportli26181512 : Spadafora: 'La data del 4 maggio sarà per la sola ripresa degli allenamenti a porte chiuse': Intervenuto per chiari… - spaziocalcio : Il ministro Vincenzo #Spadafora aggiorna sulla possibile ripresa (si spera vicina) degli allenamenti per #SerieA e… - sportli26181512 : #Governance #Notizie «Spero di poter mantenere la data del 4 maggio»: Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora,… - lavocedelne : Milano-Cortina 2026: Camera approva decreto, Ghezzi (ANEF): “Coronavirus debacle per turismo, ma ripartiremo” (VIDE… -