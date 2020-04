UN TEMPO DI PANDEMIA CHE CI CHIEDE DI CAMBIARE

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 16 aprile 2020) Paganica (L’Aquila): Santuario della Madonna d’AppariPAGANICA (L’Aquila), Santuario della Madonna d’Appari – Stamattina, in questo santuario, è freddissimo! Non è una questione meteorologica, né tantomeno l’umidità dell’edificio o quella determinata dal Raiale. È freddissimo, sì, perché oggi qui c’è un vuoto che pesa: oggi questo luogo santo doveva pullulare di persone, magari venute anche con motivazioni diverse (chi per fede, chi più per semplice tradizione, chi per curiosità), ma comunque era una folla che scaldava il cuore. Lo ha scaldato anche con temperature gelide, persino con la neve. Il calore di una comunità che si ritrova per far festa, e per far festa intorno a sua Madre. Oggi questo vuoto è una pugnalata, mi azzardo a dire che è quasi ...