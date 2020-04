Giorgia Meloni ha dovuto ammettere la bufala “MES approvato da Conte” in diretta con

Leggi su bufale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ci sono diversi spunti interessanti da prendere in esame in queste ore, a proposito delle dichiarazioni rilasciate daa proposito del MES, che in un primo momento sembra fosse statoda Conte poco meno di una settimana fa. Ne abbiamo parlato venerdì mattina, il 10 aprile, in riferimento a quanto dichiarato sui social dalla leader di Fratelli d’Italia, con con alcuni contenuti che hanno fatto spazientire il Presidente del Consiglio fino ad arrivare alla sua famosa conferenza stampa. Con tirata d’orecchie anche per Salvini. Il passo indietro forzato disu MES e Conte In particolare, durante la puntata di Porta a Porta andata in onda il 15 aprile, ospite di Bruno Vespa, la stessapur ribadendo il fatto di essere contraria ad un meccanismo come quello del MES, a domanda precisa è stata costretta a fare un passo ...