Dl liquidità | Fabi | prestiti in banca fino a 25mila euro in 4 mosse

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – La procedura per chiedere i prestiti fino a 25.000 euro sarà operativa da lunedì prossimo (20 aprile, ndr). Partite Iva e piccole imprese potranno ottenere la liquidità, in poche ore, seguendo soltanto quattro passaggi: firmare il contratto di finanziamento, sottoscrivere la richiesta di accesso al Fondo di garanzia, presentare una copia di un documento di identità, compilare un'autocertificazione sui ricavi e le spese del personale. La banca dovrà effettuare solo la verifica antiriciclaggio e antimafia. Lo ha spiegato questa mattina, durante la trasmissione Radio Anch'io su Radio Rai1, il Segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, parlando dell'applicazione del decreto legge n. 23 dello scorso 8 aprile, che ha introdotto garanzie pubbliche per i prestiti alle imprese e alle Partite IVA.

