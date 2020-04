Dichiarata morta, riprende coscienza nella sacca delle pompe funebri (Di giovedì 16 aprile 2020) In Paraguay, una donna è stata Dichiarata morta e consegnata alle onoranze funebri. Tuttavia, la 50enne era ancora viva e ha ripreso coscienza nel sacco delle pompe funebri. Quando la morte è un falso allarme Sembra la trama di un film dell’orrore, invece è tutto vero. È successo a Coronel Oviedo, città a 132 km dalla capitale del Paraguay, stato del continente sudamericano dove non si lotta solo contro il Covid-19, ma anche contro la terribile febbre di Dengue. Il certificato di morte di Gladys Rodríguez Duarte è stato rilasciato dai medici ai familiari della donna, “deceduta” secondo gli stessi per un cancro alle ovaie, di cui la donna soffriva da tempo. Come riportano numerose fonti, la donna sarebbe stata ricoverata alle 9.30 a causa di un improvviso aumento della pressione arteriosa, ma già alle 11.20 ... Leggi su thesocialpost Dichiarata morta dai medici si risveglia nel sacco di plastica delle onoranze funebri

