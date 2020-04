Coronavirus | morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda

(Di giovedì 16 aprile 2020)loE’perlo. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione.aveva 71 anni. La notizia è stata riportata da El Pais.ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULIN ITALIA E NEL MONDO

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - fanpage : È morto Luis Sepulveda #LuisSepulveda #16aprile #covid19 - Avvenire_Nei : #Coronavirus Morto Maurizio Bertaccini, diacono e medico, padre di 10 figli - _kuball_ : RT @marcodifonzo: E' morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo av… - youbae_I : RT @repubblica: ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morto

Il Messaggero

15/04/2020 20.03 CORONAVIRUS: IN E.ROMAGNA NASCE FORMAT "MAKE RADIO, DON'T PANIC!"-2- ...E’ morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Lo scrittore, 70 anni, era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione durante un festival letterario ...