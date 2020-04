Un’infermiera disperata scrive a Mattarella | «Mi hanno tolto i figli perché potrei

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un’infermiera non potrà abbracciare i duedi dieci anni, almeno fino alla fine dell’emergenza coronavirus. Potrà solo vederli sullo schermo di un pc o di un cellulare. Il giudice è stato chiaro. I due bambini resteranno col padre in tutto questo periodo. E leiha scritto achiedendo giustizia. L’infermiera non lavora in un reparto Covid Eppure la donna non lavora in un reparto Covid ma in un ospedale di Anzio, in provincia di Roma, presidio che fa capo alla Asl Roma 6. Ma il tribunale di Velletri, come si legge sul Giornale, ha deciso di sospendere temporaneamente l’affidamento congiunto dei bambini, una coppia di gemelli nati nel 2010,. E ha disposto che trascorressero il periodo di distanziamento sociale nell’abitazione del papà da cui la donna si è separata nel 2017. Prima di allora i bambini ...